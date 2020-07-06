وفاة ممثل كندي بكورونا.. بقي في المستشفى 4 أشهر وبترت ساقه

توفي الممثل الكندي نيكي كورديرو في ولاية كاليفورنيا بأمريكا، عن عمر ناهز 41 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت زوجته أماندا كلوتس، الخبر على إنستجرام، وقالت بكلمات حزينة: "توفي زوجي العزيز، كان محاطًا بالحب من قبل عائلته، أنا الآن أتألم في كل مكان، قلبي محطم لأنني لا أستطيع أن أتخيل حياتنا دونه، كان مثل الضوء الساطع، كان صديق الجميع، كان ممثلا وموسيقيًا لا يصدق، أحب عائلته وأحب أن يكون أبًا وزوجًا، سوف نفتقده في كل ما نقوم".

دخل Nick Cordero المستشفى في مارس 2020، بعد اختبار تأكد إصابته بفيروس كورونا. وطوال فترة إقامته في المستشفى، بترت ساقه، وجرى إعطاؤه جهاز تنظيم ضربات القلب، وذلك بحسب موقع Variety.

وظل في وحدة العناية المركزة لأكثر من 90 يومًا وعانى من مضاعفات إضافية، مثل التهابات الرئة.

وشارك نيكي خلال مسيرته الفنية في عروض مميزة بمسرح برودواي، وترتشح لجائزة توني، وشارك في أفلام ومسلسلات، أولها عام 2005 من خلال دوره في مسلسل Queer as Folk، وآخرها فيلم Mob Town عام 2019.