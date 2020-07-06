عرض أسرة فتاة "التيك توك" على الطب الشرعي في "التعدي على السلطات"

أمرت نيابة مركز كفرشكر بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، بعرض أسرة منار سامي المعروفة إعلاميا بفتاة "التيك توك" في بنها على الطب الشرعي بعد اتهامهم بالتعدي على ضابط الحراسة المكلف بتأمين محكمة كفر شكر بالتعدي عليهم بالضرب، في المشاجرة التي نشبت بينهم وبين طاقم التأمين، خلال جلسة تجديد حبس المتهمة منار سامي، السبت الماضي.

كانت النيابة أمرت، مساء أمس، بحبس المتهمين الأب والأخ والأخت "أسرة منار" 4 أيام في واقعة التعدي على السلطات خلال جلسة تجديد حبس المتهمة.

وقالت "حياة" والدة "منار سامي"، أوضحت أن ابنتها خريجة ثانوية تجارية، وكانت تدرس في أكاديمية الضيافة الجوية لمدة عام، وخلال مدة دراستها تعرفت على عدد من الممثلين الذين شجعوها على العمل في مجال التمثيل، وأعلنت في لقاء لها تأجيل الدراسة في الأكاديمية.

وأكدت والدة منار أن نجلتها شاركت في 3 أعمال فنية منها مسلسل "المحقق الخاص"، وشاركت أيضا في أفلام "فرقة المحترفين"، وفيلم "اركب تريند"، الأمر الذي جعلها تدخل أيضا في مجال الإعلانات والموديلز وعروض الأزياء.

وأشارت والدة منار أنهم من أسرة محدودة الدخل وخال ابنتها هو من دفع لها مصاريف الأكاديمية وقدرها 50 ألف جنيه، وبعد عدة أشهر تفاجأنا بالمطالبة بمصاريف أخرى لم نستطع سدادها الأمر الذي جعلها تترك الأكاديمية وتتجه إلى مجال التمثيل والإعلانات، مشيرة إلى أن الأسرة تقطن في شقة بالإيجار مقابل 600 جنيه شهريا، بأحد العقارات في كفر شكر.

وأكدت والدة منار أن ابنتها لم تمتلك سيارة مرسيدس المضبوطة يوم الواقعة، لكن كان أحد أصحاب معارض السيارات قدمها لها لمدة 15 يوما مكافأة مقابل تقديم إعلان للمعرض، مضيفة أن زوجها يعمل سائقا وابنها "أحمد" 29 عاما، سائق وشقيقتها "أميرة" 27 عاما، متزوجة، ومنار "فتاة التيك توك" 21 عاما، وهي أصغر أبنائها.

وأشارت إلى أن ابنتها مطلقة منذ 4 أشهر ولديها طفلة تدعى "لينا.ا.م" 3 سنوات، وكشفت والدة منار تفاصيل واقعة التعدي على أفراد الحراسة والتأمين بمحكمة كفر شكر، وحبس أفراد أسرتها 4 أيام على ذمة التحقيقات، خلال جلسة تجديد حبس منار في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق، أمس.

وأكد محمد عاطف محامي منار "فتاة التيك توك" أنه قبل قضية الدفاع عنها، أخذ التعهدات على الفتاة وأسرتها كتابة بعدم تكرار مثل تلك الأفعال، مؤكدا أنه أخذ رأي الأزهر في الدفاع عنها، واستقبل الرد بالقبول، مشيرا إلى أن رد الأزهر كان: "يا سيدنا أحسن الله إليكم.. إن كانت قد تابت وغلب على ظنه صدق توبتها فله أن يدافع عنها"، لذلك قبلت القضية والدفاع عن المتهمة.

وطالب محامي المتهمة وسائل الإعلام بتحري الدقة في النشر، والحصول على المعلومات من مصدرها لعدم إثارة الرأي العام.