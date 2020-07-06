طلاب أدبي الأزهر ينهون "التوحيد".. وغرفة العمليات: لا شكاوي

أدى طلاب الثانوية الأزهرية، قبل قليل، امتحان التوحيد لشعبة الأدبي، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا.

وأكدت مصادر بغرفة عمليات الأزهر لمتابعة سير الامتحانات، عدم ورود أي شكاوي على الأرقام التي نشرها الأزهر للإبلاغ عن شكاوى من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، وأنّ العملية الامتحانية مرت وسط هدوء تام.

وأضافت المصادر، أنّ التقارير التي وصلت من أغلب المحافظات للغرفة لم يرد فيها تسجيل أي حالات غش حتى الآن، وبعد وصول جميع التقارير سيتم إعلان ما تم خلال اليوم السابع للامتحانات القسم الأدبي.

ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، من القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبا، ويبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

والعدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات، تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبا.