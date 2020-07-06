فرج عامر: توجهات السيسي ستحول مصر لمركز إقليمي لتصدير المنتجات الطبية

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التي أكد فيها أن الرئيس السيسي يتبنى تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وهناك مفاوضات تُجرى مع أكثر من جانب للاتفاق على تنفيذه بحيث تكون على مستوى عالميّ يتيح لنا تصدير منتجاتها، كما يمكننا إقامة المصنع المخصص لهذا الغرض، يبعث برسالتين من الرئيس السيسي، الأولى اهتمامه بصحة المصريين والثانية دخول مصر في مثل هذه الصناعات المهمة.

وطالب "عامر" فى بيان له اليوم، الحكومة بالإسراع في تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية المهمة، خاصة في ظل المواجهة الشاملة من الدولة بجميع أجهزتها مع فيروس كورونا، مؤكدا أن الدخول في مختلف الصناعات المتعلقة بالصحة أمر حتمي، ويمكن أن يجعل من مصر مركزًا إقليميًا كبيرًا لتصدير منتجات هذه الصناعات لمختلف الدول العربية والإفريقية.