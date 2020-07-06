أخذ مسحات عشوائية لمدة أسبوع للكشف عن فيروس "سي" بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، إجراء مسحات عشوائية للمواطنين، وذلك بعد مرور أكثر من عام على حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيرس "سي"، تمهيدًا للإعلان عن خلو مصر من الفيرس.

وأضاف "مكي"، إن أخذ المسحات بجميع مقار الخدمة الطبية سواء الوحدات أو مراكز طب الأسرة أو مقرات العلاج بالمستشفيات، مشيرًا إلى استمرار إجراء المسحات لمدة أسبوع على المترددين العاديين على هذه الأماكن.

وأشار إلي أن مديرية الصحة بالدقهلية انتهت من إجراء المسح للمستهدفين من أبناء الدقهلية فى شهور مارس وأبريل ومايو من العام الماضي لـ4,2 مليون مواطن ومواطنة، حيث حققت المحفظة المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تحقيق النسبة المستهدفة.