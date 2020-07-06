ضبط 550 كيلو لحوم فاسدة في سمالوط بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع مباحث التموين، ضبطت 560 كيلو جرام لحوم جاموسي مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك قبل تداولها وبيعها في الأسواق للمواطنين بمركز سمالوط.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، والقضاء على الغش التجاري.

وأوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 3 محاضر لمحال جزارة مخالفة بمركز سمالوط بإجمالى 560 كيلو جرام لحوم، منها 550 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و10 كيلو جرام لحوم بقرى صالحة تم ذبحها خارج المجازر، مشيرًا إلى مصادرة جميع المضبوطات وفقًا للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.