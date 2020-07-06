ضبط 550 كيلو لحوم فاسدة في سمالوط بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
05:17 م | الإثنين 06 يوليو 2020
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع مباحث التموين، ضبطت 560 كيلو جرام لحوم جاموسي مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك قبل تداولها وبيعها في الأسواق للمواطنين بمركز سمالوط.
وشدد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، والقضاء على الغش التجاري.
وأوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 3 محاضر لمحال جزارة مخالفة بمركز سمالوط بإجمالى 560 كيلو جرام لحوم، منها 550 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و10 كيلو جرام لحوم بقرى صالحة تم ذبحها خارج المجازر، مشيرًا إلى مصادرة جميع المضبوطات وفقًا للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.