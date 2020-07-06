"قتلته في 3 دقايق".. اعترافات صياد تخلص من شاب رفض ممارسة الشذوذ معه

"قتلته في 3 دقايق".. هكذا لخص الراجل الأربعيني جريمته المروعة التى ارتكابها وسط زراعات القصب بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، حيث ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير مباحث سوهاج، أن المتهم استدرج شابا لم يكمل عاما الـ 19، وحاول التعدى عليه جنسيا، وعندما فشل في ذلك سدد له عدة طعنات بسلاح أبيض في الرقبة والصدر حتى سقط الشاب جثة هامدة.

ويواصل المتهم "محمد"، 43 عاما، صياد، اعترافاته قائلا: "اللى حصل إن أنا طلبت من المجنى عليه (محمود، 19عاما) توصيلي لمنطقة زراعية، وأثناء ذلك حاولت ممارسة الشذوذ معاه تحت تهديد السلاح إلا أنه رفض، وحاول الهرب والاستغاثة بالمارة، خفت من الفضايح فضربته في رقبته عدة طعنات وخنقته بشال وسبت جثته في الزراعات وهربت".

عقب تسجيل اعترافات المتهم، تم اقتياده بمعرفة قوة من المباحث تحت إشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، واللواء عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث، إلى مكان الواقعة، حيث أرشد عن مكان الجثة، والتوك توك الذي كان يقوده الضحية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ذكرت التحريات والتحقيقات أن بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا من الاهالي بالعثور على جثة سائق توك توك مبلغ بغيابه منذ 48 ساعة بمركز جهينة داخل زراعات القصب دائرة المركز في حالة تعفن وتم العثور على التوك توك الخاص به بمنطقة مجمع تحت الإنشاء.

بمحرد تلقى البلاغ، انتقل فريق من المباحث قاده الرائد محمد جادالله رئيس وحدة مباحث المركز، وتبين من خلال التحريات أن الجثة لشاب يدعى "محمود. ف" 19 عامًا، سائق توك توك، ويقيم دائرة مركز جهينة في حالة تعفن رمي، وأضافت التحريات أنه مُبلغ بغيابه منذ عدة أيام، وأنه جرى العثور على مركبة التوك توك قيادته بدائرة المركز بأحد المجمعات تحت الإنشاء".

وعقب ذلك تم تشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة وفحص المشتبه فيهم وتتبع خط سير المجنى عليه، وتوصلت القوات الى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد. ع" 43 عامًا، صياد، ويقيم دائرة المركز والسابق اتهامه في عدد من قضايا هتك عرض وسرقات عامة، حيث استقل المتهم التوك توك رفقة المجني عليه وفى أحد الأماكن بالزراعات تناولا مشروبات كحولية وعقب ذهاب وعيهما، طلب المتهم من المجنى عليه ممارسة الشذوذ الجنسي معه إلا أن المجنى عليه رفض فباغته الصياد بعدة ضربات متتالية بسلاح أبيض في رأسه ورقبته، وعندما فقد الوعى تماما قام الصياد بخنق السائق مستخدما شالا كان يضعه على رأسه. تم تحرير محضر بالواقعة.