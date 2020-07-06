"العروسة الدائمة".. لقب الجمهور لـ"رجاء الجداوي" فترة عملها بالأزياء

قبل رحيلها عن عالمنا، كشفت الفنانة رجاء الجداوي، أن لها عدة ألقاب من الجمهور، كان يطلقها عليها في فترة شبابها، ومن أبرزها لقب "العروسة الدائمة".

وقالت الجداوي في حوار لها سابق مع "الوطن"، لقبت بهذا اللقب بسبب أنني ارتديت نحو 5 آلاف فستان زفاف أثناء عملى بالأزياء، فكنت حقاً العروسة الدائمة، ولكن للأسف لم أرتد فستان زفاف يوم زواجى من حبيبى وعشرة العمر حسن مختار، حارس مرمى الإسماعيلى السابق".

وعن تفاصيل علاقتنا، "استمرت علاقتنا 6 أيام فقط، قبل أن نقرر الزواج، ووقتها كنت سافرت إلى السودان لأداء دور فى مسرحية «روبابيكيا» بدلاً من نبيلة عبيد، والصدفة جمعتنا هناك، ووالدتى كانت تلح علىّ بالزواج، لا سيما أننى كنت قد تجاوزت 27 عاماً، وكانت تتمنى أن ترانى عروسة.

يذكر أنه منذ قليل دفن جثمان الفنانة رجاء الجداوي بمقابر العائلة بمنطقة البساتين بالقاهرة، وكان قد حرص عدد من الفنانين على حضور جنازة ودفن الفنانة الراحلة وكان من أول الحضور إلى المقابر الفنانة فيفي عبده، وبعد ذلك وصل كل من الفنانة شيماء سيف، والفنان محمد الشقنقيري، والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، ومنير مكرم إلى المقابر بمنطقة البساتين، لحضور جنازة ودفن جثمان الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.