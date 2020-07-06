جيجي زايد تكشف آخر رسائل رجاء الجداوي لها قبل رحيلها: احضن اللي ظلمك

نعت جيجي زايد، إحدى مقدمات برنامج "الحكاية"، وإحدى زميلات الراحلة رجاء الجداوي، الفنانة القديرة والتي وافتها المنية فجر أمس الأحد بعد تأثرها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلة: "البقية في حياة مصر كلها، رجاء كان غالية على الكل، أعتقد أننا كنا محظوظين أننا كنا قريبين منها، حقيقي استثنائية جدا في حياة أي حد وأي حد قرب منها اتعلم منها".

وأضافت "زايد"، خلال تقديمها برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أن الراحلة كانت تتحدث معها وكأنها والدتها وتقوم بالاطمئنان عليها باستمرار، "كانت بتقولي هنفضل مع بعض على طول، لأن البرنامج كله فريق واحد، هي دي طريقتنا في برنامج الحكاية، حتى لما مضينا العقود الخاصة بالبرنامج كان في بيتها، ساعات كتير مكنتش بلحق أسأل عليها كانت ديما بتسأل هي الأول، حتى في الأعياد".

وتابعت: "مفيش مكالمة ماكلنتش بترد عليها، مفيش رسالة ماكانتش بترد عليها، فيه رسالة بعتتها لي رجاء الجداوي قبل ما تتعب وتدخل المستشفى ودي كانت آخر رسالة منها على موبيلي (إذا أحسست بأعراض الكورونا قبل أن تذهب للمستشفى اذهب إلى كل شخص قهرك وظلمك، وسرقك في حقك وخدهم كلهم في حضنك وصالحهم، والمسامح كريم)".

وواصلت: "كنا بنقعد أنا وهي قبل الحلقة في الصالون، كانت تحكي لي ذكريات، آخر فترة كانت هي خايفة من كورونا، ودي أكتر الحاجات اللي وجعتني الله يرحمها، موقفنا صعب أوي، راحت وهي واقفة على رجيلها ومنورة الدنيا وهي ده اللي كانت تحبه".