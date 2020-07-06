تفريغ 76 ألف طن بضائع واردة بميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطًا في حركة العمل، اليوم الاثنين، حيث تواجد بالميناء 86 سفينة.

وذكر أن 14 سفينة وصلت الميناء، بينما غادرت 12، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة في الشحن والتفريغ 30 سفينة جاري تفريغهم.

وتواجد بالمخطاف الداخلي 4 سفن، وبالمخطاف الخارجي 19، فيما دخل وخرج 7782 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، إن إدارة حركة البضائع سجلت حركة الشحن والتفريغ، حيث يُجرى تفريغ بضائع واردة زنة 76 ألف طن، وشحن بضائع صادرة زنة 27 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1904 حاوية، مقابل 2660 حاوية واردة.

ووجه "شاهين" القيادات ببذل أقصى جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخري لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والبضائع بيسر وأمان.

وشدد على ضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.