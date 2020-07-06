الأنبا أغاثون يدعو لصوم من الدرجة الأولى 4 أيام لإنهاء كورونا

أعلن الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس في المنيا، رئيس رابطة خريجي الكلية الإكليريكية، صياما من الدرجة الأولى بجميع أنحاء الإيبارشيىة، بدءا من غدا الثلاثاء ولمدة 4 أيام، تزامنا مع بدء صلوات القداسات بالإيبارشية بدءاً من اليوم الإثنين، من أجل أن يرحم الله وينهي أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الأسقف، فالأقباط في هذا الصوم لا يأكلون السمك، وتكون فترة الانقطاع إلى الساعة الواحدة في يومي الثلاثاء والخميس، وإلى الساعة الثالثة يومي الأربعاء والجمعة، مع استثناء يوم السبت الذي لا يوجد فيه صوم انقطاعي.

وكان الأنبا أغاثون، التقى مجمع الكهنة بالإيبارشية، عبر برنامج زووم، وتابع مع الكهنة تطورات الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية حسب كل كنيسة والمنطقة التي تخدمها.

كما استقبل أسئلة الكهنة واستفساراتهم حول وضع الصلاة واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وكان الأسقف قرر عودة فتح الكنائس اعتبارا من اليوم في الإيبارشية، طبقا للتفويض الذي تم منحه للأساقفة من قبل اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، حسب الوضع الصحي في كل إيبارشية.