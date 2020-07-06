كفر شكر تتلقى 3700 طلب تصالح في مخالفات المباني

أكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، عقد اجتماع بخصوص تنسيق أعمال اللجنة الفنية المنصوص عليها بقانون التصالح فى مخالفات المباني، وآلية عملها، وتذليل كافة المعوقات أمام تأدية عملها بأكمل وجه.

وأضاف رئيس المدينة، أن اللجنة اجتمعت فنيًا بكامل قوتها مع أمانة اللجنة الفنية برئاسة مدير الإدارة الهندسية، لبحث سرعة البت فى طلبات التصالح في مخالفات المباني للمواطنين، وتم التنبيه على البدء بعمل اللجنة من غد الثلاثاء.

وأوضح "رفعت" تلقي ما يقرب من 3700 طلب تصالح في المدينة وقرى الوحدات المحلية، حيث تم التنبيه على سرعة إنجاز البت فى طلبات التصالح، وعدم مطالبة أي مواطن بأعباء مالية سوى المنصوص عليها في القانون للتسهيل على المواطنين.