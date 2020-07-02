إيداع "منار" فتاة التيك توك بحجز مركز كفر شكر وصديقها ببنها

أودعت أجهزة الأمن بالقليوبية منار سامي فتاة التيك توك ببنها، حجز مركز كفر شكر محل إقامتها بالقليوبية، فيما جرى إيداع رفيقها المضبوط معها الشهير بـ"زيكا"، سجن مركز شرطة بنها لتنفيذ قرار حبسهما على ذمة قضية التحريض على الفسق والفجور وحيازة المخدرات وسلاح أبيض.

كانت النيابة الكلية بشمال بنها قد أصدرت منذ قليل، قرارا رسميا بحبس المتهمه منار سامي والمعروفة بفتاة التيك توك ببنها وصديقها الشهير بـ"زيكا" 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بتقديم فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وضبطها وصديقها وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، حيث جرى ضبطهما بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها في محيط منطقة الفلل الشهيرة ببنها.

ووجهت النيابة للمتهمة وصديقها تهمتى التحريض على الفسق وحيازة مخدرات وسلاح أبيض وإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير، لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم مع مراعاة التجديد لهما فى المواعيد القانونية المحددة.

اعترفت المتهمه بتصويرها الفيديوهات مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الإدارة العامه لمباحث الأداب بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على المتهمة "منار" فتاة التيك توك لإذاعتها محتوى إباحى على مواقع التواصل الاجتماعى بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وكشفت التحريات قيام المتهمة بتصوير نفسها بشكل خادش للحياء وإذاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف استقطاب الشباب لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية.

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص بصحبتها يدعى "زيكا" مسجل خطر سلاح وبحوزتهما سلاح أبيض وأقراص مخدرة.