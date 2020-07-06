مصادرة شيش بمقاهي في حي الخليفة

شن الدكتور أحمد القزار، رئيس حي الخليفة، حملة للتأكد من التزام المقاهي بالشروط والضوابط المطلوبة، ما أسفر عن ضبط عددًا من الشيش ببعض المقاهي، ومصادرتها ووضعها بمخازن الحي، بحضور الإدارات المختصة بالحي.

من جانبها، طالبت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء الأحياء بضرورة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة من الحكومة، والخاصة بتواجد 25 % من القدرة الاستيعابية للمنشآت التي تم فتحها، بالإضافة إلى الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، ومتابعة إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً، والمطاعم والمقاهي في تمام العاشرة.