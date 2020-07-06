نائب محافظ القاهرة: التزام كبير من المواطنين بالإجراءات الاحترازية

قال الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة، إن الدولة المصرية تواجه جائحة فيروس كورونا بشكل جدي وحاسم، وهناك اهتمام كبير بصحة المواطن، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية.

وأضاف "فوزي"، خلال لقاءه عبر كاميرا برنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، على فضائية إكسترا نيوز، أنه نظرًا للظروف التي نمر بها فهناك إجراءات خاصة للاحتفال هذا العام بالعيد القومي لمحافظة القاهرة، للحفاظ على صحة المواطنين، لافتا إلى أن الأيام الماضية شهدت تراجعًا في أرقام الإصابات والوفيات، ما يعكس تعامل الدولة باحترافية كبيرة.

وتابع، أننا تعاملنا مع المقاهي والمحلات منذ بداية قرار رئيس الوزراء بالفتح بنسبة إشغال 25%، حيث بدأنا بتحديد مساحة كل المحلات واستيعابها، وتأكدنا أن المقاهي لا تقدم الشيشة، وتلتزم بالأكواب ذات الإستعمال الواحد، والغلق في المواعيد المحددة لها وهناك تعامل جدي بذلك، وفي حالة حدوث أي تجاوز يتم الإغلاق الفوري وعمل مخالفة مالية كبيرة.

وأكد نائب محافظ القاهرة، أن هناك التزام ووعي كبير من المواطن، بالرغم من وجود مخالفات، لكن الأغلبية العظمى تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية.