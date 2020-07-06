برلماني معارض يتهم أردوغان بالتبعية لتنظيم أرجنكون الانقلابي

اتهم البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، سزجين تانريكولو، حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، بأنها أصبحت جزءًا أساسيًا من الدولة العميقة، المسؤولة عن الانقلابات العسكرية في الماضي، مشيرًا إلى أن المقترحات القانونية التي طرحها حزب العدالة والتنمية الحاكم على البرلمان خلال الفترة الأخيرة كلها قوانين يطالب بها رموز تنظيم "أرجنكون" (الدولة العميقة)، المعروف بممارساته القمعية في تركيا، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ومن بين أحدث القوانين التي تعترض عليها أحزاب المعارضة، أقرت لجنة العدل بالبرلمان التركي البنود التسعة الأولى من مقترح القانون الذي يقضي بتعديل قانون نقابات المحاماة لإنشاء نقابات محاماة تعددية.

وخاطب تانريكولو، خلال كلمته أمام اللجنة، نواب حزب العدالة والتنمية، قائلاً: "أصبحتم حكومة الدولة العميقة، إجراء هذا الأمر في ظل فيروس كورونا المستجد يهدد صحتنا، وتم استهداف اتحاد نقابات المحاماة التركي ونقابات المحاماة كما هو الحال دائمًا. إن القوانين التي طرحتموها مؤخرًا تكشف عن طبيعة نزعاتكم وميولكم السياسية، بدءًا من من قانون حراس الليل ونقابات المحاماة وربما سنناقش مشروع قانون مواقع التواصل الاجتماعي في نهاية المطاف".

وأكد تانريكولو، أن نقابات المحاماة لم تعد قادرة على المضي قدما، قائلاً:"كنت أمين عام في نقابة محاماة ديار بكر. لذا أعي جيدًا كيف كان الوضع حينها وكيف هو الوضع الآن. أصبحتم حكومة الدولة العميقة. عودوا إلى رشدكم وتصرفوا كحكومة فعلية. تتخذون الإجراءات نفسها التي شهدتها تركيا بالماضي بل وأسوأ منها. تظلمون أنفسكم بأنفسكم وبهذه الطريقة تسرعون وتيرة رحيلكم".

جدير بالذكر، أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان كان قد أفرج عن عدد من قادة تنظيم أرجنكون، فيما تصفه المعارضة بصفقة سياسية غرضها تثبيت أقدام حزب العدالة والتنمية في الحكم في ظل فضائح فساد طالت حكومة أردوغان.