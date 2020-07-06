برلماني: فضح المعارضة لخطايا أردوغان تعجل بسقوط نظامه الإرهابي

قال النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، إن فضح المعارضة التركية لخطايا وكوارث النظام التركي الإرهابي برئاسة رجب طيب أردوغان يعجل بسقوط هذا النظام الدكتاتوري الدموي، ولاسيما بعد اتساع حدة المعارضة الحزبية والشعبية لنظام أردوغان، لفشل سياساته الخارجية والداخلية على حد سواء.

ووجه "الحناوى" فى بيان له اليوم، التحية إلى زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض على تصريحاته الحاسمة التى أكد فيها أن رجب طيب أردوغان نهب تركيا وكل حقوق اليتامى.. مشيدا بتساؤلاته التى وجهها إلى أردوغان وعصابته الإرهابية، وقال فيها "هل لديهم أخلاق؟ بأي مفهوم يدير هؤلاء الدولة؟".

وقال النائب البرلماني، إن هذه التساؤلات من زعيم المعارضة التركية تؤكد أن تركيا تحولت إلى عزبة للنظام الإرهابي يفعل فيها ما يشاء لأنه نظام دموي وديكتاتوري، وحول تركيا إلى سجن كبير لكل من يعارض سياسيات السطان الإرهابي.

وأكد أنه في القريب العاجل سيسقط نظام أردوغان وستعلن تركيا عن كوارث وخطايا أردوغان، وستؤكد أمام العالم كله تخليها عن سياسات نظام أردوغان وتحويل كل من أيدوا سياساته من رموز هذا النظام الدموي إلى المحاكمات العاجلة.

وقال "الحناوي"، إن جميع الإرهابيين داخل تركيا من تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية، الذين يؤويهم النظام التركي سوف تتخلى عنهم تركيا، وستسلمهم إلى دولهم ليتم تطهير تركيا من هؤلاء الخونة الذين استغلهم النظام الإرهابي الحالي أسوأ استغلال في عملياته الإرهابية داخل سوريا وليبيا.