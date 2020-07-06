فيديو.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة 3 درجات غدا وانخفاض نسبة الرطوبة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن ارتفاع نسب الرطوبة الموجودة على أغلب مدن ومحافظات شمال البلاد سواء كانت السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة تعطي إحساسا بدرجة الحرارة المرتفعة، سواء انخفضت درجة الحرارة أو ارتفعت ولكن شهري 7 و8 من أقوى أشهر الصيف تأثرا بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة ويتخلله في بعض الأحيان ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة "mbc مصر" أنه من المتوقع غدا ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بحوالي درجتين أو 3 درجات مئوية بس في المقابل ستقل نسب الرطوبة لتعادل المعادلة نسبيا وليستمر الشعور بدرجات الحرارة خلال ساعات النهار ويكون معتدل في فترات الليل.

وتابع شاهين أن أقل الأماكن التي تشهد انخفاضا في معدلات الرطوبة هي جنوب الصعيد ومناطق من شمال الصعيد وهي تعتبر أقل رطوبة من مدن ومحافظات البلاد، والأعلى رطوبة هي السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، لافتا لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر بسبب الرطوبة المرتفعة، حيث تتكون من بعد الفجر وتستمر وحتى الساعة الثامنة والتاسعة صباحا، وبمجرد سطوع أشعة الشمس تتلاشى الشبورة سريعا، وتتكون فقط على الطرق الزراعية وعلى الطرق القريبة من المسطحات المائية أكثر تأثير من باقي مدن ومحافظات البلاد.

وأكد شاهين على أن الرياح معتدلة تماما على أغلب الأنحاء، مما يجعل الأجواء معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط ويجعلهما مهيأة لكافة أعمال الصيد والملاحة، موضحا أن منخفض الهند الموسمي يؤثر على حالة الطقس هذه الفترة ويجلب رياح شمالية غربية مصدرها شبه الجزيرة العربية.