طلاب حقوق بنها يؤدون أول امتحان وسط إجراءات احترازية مشددة

تفقد الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، سير أول أيام امتحانات الليسانس بكلية الحقوق، ورافقه خلال الجولة الدكتور رضا عبدالحليم عميد كلية الحقوق ووكلاء الكلية.

وخلال الجولة، اطمئن "المغربي" على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات، وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب، وتعقيم وتطهير وتهوية اللجان، وتوافر غرف للعزل للاطمئنان على صحة الطلاب.

وأكد نائب رئيس الجامعة خلال جولته على توفير المناخ النفسي الملائم والرعاية الكاملة للطلاب خلال أداء الامتحانات، مشيرًا إلى أن الجامعة اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، منذ دخول الجامعة وحتى الخروج بعد أداء الامتحان.