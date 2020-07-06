إعادة فتح مسجد الحسين جزئيا فجر الأربعاء المقبل

قررت وزارة الأوقاف، إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا الأربعاء، بناء على تقرير اللجنة التي تم تشكليها لمعاينة الإجراءات التي انخذتها مديرية أوقاف القاهرة، لمنع تكرار ما حدث من بعض مرتادي المسجد عقب إحدى الصلوات، بمخالفة تعليمات الأوقاف، ومحاولتهم الاستعاضة عن زيارة المقام بالوقوف على الحائط الخارجي له.

وأوضح بيان الوزارة، أنه بعد إتمام التحقيق، وما ترتب عليه من محاسبة كل من ثبت تقصيره، بما في ذلك من إنهاء خدمة المدير الإداري للمسجد، تم عمل حرم آمن يعزل مكان الصلاة عزلا تاما عن المقام، و قيام مديرية أوقاف القاهرة، بتعقيم المسجد كاملا.

ونظرا لما للمسجد من مكانة كبيرة في نفوس المصريين جميعا، ومحبي آل بيت سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في مشارق الأرض ومغاربها، قرر الكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إعادة فتح المسجد للصلاة جزئيا في النصف الغربي من المسجد، وهو الجزء البعيد تماما عن الاتصال بالمقام، حفاظا على الجميع.

ودفعا لأي جدل يحدث بين بعض المصلين والقائمين على شئون المسجد أو محاولة أي من المصلين تكرار ما حدث، وعلى أن تقدم مديرية أوقاف القاهرة خطة تفصيلية محددة بالأسماء والمسئوليات، ومسئولي المتابعة بالمديرية ومهامهم غدا الثلاثاء، وتكون إعادة الفتح الجزئي فجر الأربعاء المقبل.