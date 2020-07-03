الأوقاف: اتخاذ بعض الإجراءات تمهيدا لفتح مسجد الإمام الحسين مرة أخرى

كشف الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل إغلاق المسجد الحسيني وإحالة العاملين فيه للتحقيق.

وقال طايع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن قرار الإغلاق قاسٍ وشديد نظرًا لمكانة الإمام الحسين ومكانة مساجد أهل البيت في قلوب المصريين وتمس القلوب، مشيرًا إلى أن وزير الأوقاف وضع ضوابط للمساجد وعودة العمل فيها.

وأوضح طايع أنهم فوجئوا عن طريق فريق المتابعة وجود مظاهر سلبية من رواد المسجد وإهمال وتقصير وإهمال من العاملين في المسجد.

وأشار طايع إلى أن الضريح كان مغلقًا ولكن يقف البعض أمام الجدار الموجود أمام مقام الإمام الحسين ويضع يده عليه ويقبله، لافتًا إلى أن ذلك قد ينقل العدوى وأن ذلك يخالف تعليمات وزارة الصحة.

وتابع: "لا ننكر التقبيل على أحد في الأيام العادية ولا نقف ضده ونقره تمامًا سواء كان من عاطفة جياشة لحب أهل البيت"، مشددًا على ضرورة اتخاذ قرار جريء بإيقاف العمل في المسجد وتعقيمه وتطهيره على الفور ومحاسبة المقصرين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح المسجد مرة أخرى.