محافظ قنا يطالب المستثمرين باكتشاف ثروات المحافظة: لسة بكر

طالب اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، المستثمرين بزيارة محافظة قنا واستكشاف ثرواتها، فهي ما زالت محافظة بكر، على حد وصفه.

وذكر المحافظ أن قنا بها صناعات تعدينية مهمة، مثل الأسمنت، والفوسفات، لافتًا إلي أن المحافظة زراعية في المقام الأول، وتنتج حوالي 3 ملايين طن من قصب السكر.

وأضاف "الداودي"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "Mbc masr"، أن محافظة قنا يوجد بها منطقتين صناعيتين، و285 مصنعًا، إضافة إلى منطقة حرة، ومجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع بأن مستشفى الأورام لم تتوقف عن العمل، وتعمل بكفاءة عالية ومتوسط الحالات الموجودة بها حوالي 40 حالة يتم علاجهم بالكيماوي، وتتوافر الرعاية بشكل كامل، ولا يوجد بها أي مشاكل.