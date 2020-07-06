إزالة جمعية ومسجد تعديا على خط التنظيم لتوسعة طريق الأتوستراد

بدأ حي منشأة ناصر بالقاهرة أعمال إزالة لجمعية خيرية ومسجد تابع لها بطريق الأوتوستراد، بسبب التعدي على خط التنظيم، وذلك لإقامة حارة مرورية، وتطوير يمين وشمال الطريق من منزل الملك خالد حتى مدخل منشاة ناصر.

وقال اللواء محمد عبد الجليل، رئيس حي منشأة ناصر، إنه سيتم تطوير شارع الطيران أمام مقابر الغفير بمنشأة ناصر، حيث سيتم إقامة كوبري يصل إلى مدينة نصر، علاوة على معاينة شارع الشهيد عبد الرحمن، وكذلك العقارات ذات الخطورة، وكذلك الجبانات بشارع صلاح سالم، لتحديد إزالة الصف الأول منها لتوسعة الشارع من معسكر الشرطة حتى مطلع كوبري الفردوس، والذي سيخضع للتوسعة فى الاتجاهين.