منخفض الهند الموسمي يتسبب في طقس شديد الحرارة غدا وشبورة صباحية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الثلاثاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مع وجود شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة، بينما يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة.

أما ليلًا، فيكون الطقس معتدلًا على الوجه البحري والقاهرة، ولطيًفا على السواحل الشمالية، ومعتدلًا على شمال وجنوب الصعيد، حيث تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، وفقًا للوصف الفني لخرائط الطقس.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 39 25

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 38 25

طنطا 38 25

شبين الكوم 39 25

دمنهور 32 23

بلطيم 31 24

مطروح 29 22

السلوم 31 21

سيوة 38 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 24

الزقازيق 39 25

المنصورة 39 24

الإسماعيلية 39 22

السويس 38 22

العريش 32 22

رفح 31 21

رأس سدر 38 25

نخل 37 18

نويبع 37 25

طابا 35 23

كاترين 32 18

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 29

الفيوم 39 25

بني سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 39 24

سوهاج 40 25

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 41 27

أبو سمبل 42 27

الوادي الجديد 43 26

شلاتين 37 27

أبو رماد 36 27

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 28