عاجل.. مدبولي: الإزالة الفورية للمباني المخالفة ولم تتقدم للتصالح

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مع وجود قانون التصالح على مخالفات البناء، يوجد توجيهات بمنتهى الشدة والحسم لكل المحافظين، بالإزالة الكاملة لكل المخالفات القائمة ضد كل قوانين واشتراطات البناء.

وأضاف "مدبولي"، في تصريحات صحفية له اليوم، على هامش جولته بمحافظة الجيزة، أنه تم فتح باب التصالح بالشروط المحددة، وتم مده إلى فترة أخرى، لعدم تقدم المخالفين، مشددا على أن من لم يتقدم للتصالح، وهو ينطبق عليه وفقا للقانون ستتم الإزالة الفورية.

وواصل: "أما بالنسبة لمن تقدم على التصالح، فقد تم توجيه لجنة مشكلة من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان بضرورة وضع آليات واضحة، تطبقها جميع المحافظات، وبناء عليها يقوم المواطن، بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية، واستكمال عملية التصالح، على أن يتم استنزاله من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها".