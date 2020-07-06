البرلمان يوافق على صرف 1225 جنيها للأطباء البشريين شهريا كبدل مخاطر

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، المٌقدم من الحكومة، والتي تمنح بدل مخاطر مهن طبية، للفئات الآتية:

- 1225 جنيها للأطباء البشريين.

- 875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي.

-790 جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.

- 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

وتنص المادة التي تمّ الموافقة عليها على: "بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بدل مخاطر مهن طبية".