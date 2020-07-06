أحمد.. قارئ صغير بالمناسبات ينفذ وصية والده ويحفظ القرآن في 8 أشهر

أحمد.. قارئ صغير ينفذ وصية والده، ويحفظ القرآن الكريم في 8 أشهر، ويحصل على الإجازة وعضوية النقابة، ويَحلم بأن يصبح قارئًا بالتليفزيون.

بناءً على وصية والده، حفظ أحمد عبد الرؤوف، 21 عامًا، القرآن الكريم، وبات واحدًا من القراء المعروفين، ويطلب بالاسم في العزاءات والمناسبات العامة، وحصل على إجازة في القرآن.

"شجعني والدي الضابط المتطوع في الجيش، والذي توفي عام 2018، على الدراسة في معهد قراءات دمنهور".. بهذه الكلمات بدأ أحمد عبد الرؤوف يحكي قصته لـ"الوطن".

وأضاف "عبد الرؤوف"، أن والده قال له: "عليك بحفظ القرآن الكريم فأنت تمتلك موهبة الصوت الحسن منذ الصغر؛ فلا تفرط في الجوهرة التي منحك الله إياها، متابعًا "كنت حافظًا لبعض أرباع المصحف، وأقرأ بها في بادئ الأمر إلى أن قال لي الشيخ حلمي أحمد العربي عليك بحفظ القرآن الكريم كاملًا، لكي تتمكن من الالتحاق بمعهد القراءات الذي لا يقبل سوي الحافظين لكتاب الله كاملًا وبإتقان".

وأردف القارئ الصغير: "بعد حصولي على شهادة التعليم الفني حرصت على حفظ كتاب الله خلال 8 أشهر فقط"، موضحًا أنه حينما كان يذهب لعزاء أو مناسبة ما يقرأ فيها القرآن يحزن "كنت بزعل من نفسي وأقول لماذا لا أكون مثلهم خاصة وأنا أمتلك حلاوة الصوت".

وأشار القارئ الصغير، إلى أنه حصل على عضوية نقابة القراء بالقاهرة، بعد دراسة المقامات الصوتية على يد الدكتور هشام زيدان "أحلم بأن أصبح قارئ إذاعة وتليفزيون خاصة بعد تأهلي لاختبارات الإذاعة، كما حصلت على إجازة القرآن الكريم بقراءتي عاصم وابن كثير".

وأرجع أحمد النجاحات التي وصل إليها إلى مساندة والدته له كثيرا في خطواته كافة، مؤكدًا أنها لم تتوان مطلقًا عن تلبية احتياجاته.