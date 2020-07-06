محامي فتاة "التيك توك": ما تقدمه "منار" يعرض يوميا على التليفزيون وفي السينما

قال محمد عاطف، محامي منار سامي، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك" ببنها، إن موكلته ضحية لظروف كثيرة يعاني منها المجتمع، في ظل التحديات المعيشية التي تواجه نسبة كبيرة من الأسر المصرية.

وأشار "عاطف" إلى أن الملابس التي ظهرت بها موكلته في الفيديوهات موجودة ومتداولة في المحلات، وما قدمته من أفعال يعرض يوميًا وكل ساعة علي شاشات التليفزيون والسينما وفي وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، وتدخل كل بيت مصري، ويرها الأطفال قبل المراهقين والكبار، بحسب وصفه.

أضاف محامي منار سامي في تصريحات لـ"الوطن"، أن موكلته بلغت سن الرشد، 21 عامًا منذ شهور قليلة، ومرت بتجربة قاسية في زواجها وطلاقها، ولديها طفله بعمر 3 سنوات.

وأوضح المحامي، أنها ما زالت صغيرة السن فحاولت الخروج من التجربة القاسية التي مرت بها؛ من خلال البحث عن الشهرة ومحاولة الدخول في عالم التمثيل، متابعًا: "لم يكن أمامها أي وسيلة للوصول لهدفها إلا التواصل الاجتماعي وكان ذلك بنصيحة من أصدقائها والمقربين لها، وهو ما دفعها لعرض موهبتها وصورها بهذا الشكل بحسن نية، بحثًا عن الشهرة ودخول عالم الفن، ولم تكن تعلم تبعات ذلك".

وأشار "عاطف" أن شباب وفتيات هذا الجيل يعانون من أزمات خطيرة أبرزها التفكك الأسري وظروف المعيشة القاسية؛والتي تدفع رب الأسرة للانشغال بتوفير نفقات الحياة والأمهات، والانغماس في تدبير احتياجات البيت، ما يؤثر سلبًا على شخصية الشباب، ويدفع بعضهم لمسارات خاطئة.

وأكد "عاطف" أن سبب قبوله لهذه القضية والدفاع عن الفتاة، أنها أكدت له أنها لم تتربح مليمًا واحدًا، وكانت تبحث عن فرصة لترويج نفسها كوجه إعلاني وتمثيلي فقط، مشيرًا إلى أنها تعهدت بوقف هذه الأنشطه وعدم العودة لها مرة أخري.

وأضاف المحامي، أنه من خلال دفاعه عن "منار" يحاول تقديم رسالة تحذير للشباب بخطورة هذه الأفعال، وأن من يرتكبها يقع تحت طائلة القانون، متمنيًا أن يكون سببًا في مواجهة مثل هذه الظواهر وإبعاد الشباب عنها.

وأوضح محامي المتهمة، أنه لم يقبل القضية إلا بعد استشارة أحد رجال الدين، الذي أفتاه عن طريق مشيخة الأزهر بالدفاع عنها في حال تعهدها وأسرتها بعدم تكرار هذه الأفعال والتوبة عنها تمامًا، وأيضًا من باب إصلاح حال الفتاة ومن شابهها حتي لا يقوموا بهذه الأفعال مرة أخرى.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر، قد أمر بتجديد حبس والد منار وشقيقها وشقيقتها 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، في قضية التعدي علي السلطات، خلال تواجدهم السبت الماضي بالمحكمة، لمتابعة قضية "منار" ونشوب مشاجرة بينهم وضابط الحراسة المختص .

وأمرت النيابة، مساء أمس، بحبس المتهمين الأب والأخ والأخت 4 أيام في واقعة التعدي علي السلطات، خلال جلسة تجديد حبس المتهمة بمحكمة كفر شكر.

وكشفت حياة رمضان، والدة الفتاة، تفاصيل واقعة التعدي على أفراد الحراسة والتأمين بمحكمة كفر شكر، قائلة: إنه أثناء نظر تجديد حبس ابنتها حاولت إدخال طفلتها لينا، لرؤية والدتها، بعد أن سقطت مغشيًا عليها أثناء تواجدها في قفص الاتهام، فحدثت مشاجرة بين أسرتها وضابط الحراسة.

وأضافت والدة منار أن ابنتها وقت ضبطها كانت في مدينة بنها، متجهة إلى إحدى الكافيهات لترتيب عيد ميلاد ابنتها لينا، التي تبلغ من العمر 3 سنوات، وقابلت شخصًا لا تعرفه يدعي "زيكا"، فأوقفها أثناء سيرها، وفوجئت بعد ذلك بقدوم الشرطة والقبض عليها.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر، قرر تجديد حبس منار سامي، فتاة تيك توك 15 يومًا، في اتهامها بالإعلان عن نفسها، عبر مواقع التواصل الإجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وضبطها وصديقها وبحوزته سلاح أبيض ومخدرات.

ووجهت النيابة لـ"منار" تهمتي التحريض على الفسق وإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع بالمخالفة للمبادئ والقيم، مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية.