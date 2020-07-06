البدء بـ"سيدي العوم".. تشجير ساحات مساجد مطروح

استعرض الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، تشجير ساحات المساجد، واستغلالها في زراعة أشجار الزيتون كعمل تنموي إضافة إلى العمل الدعوي.

جاء ذلك خلال زيارة "عبد البصير" وبصحبته بعض من مديري الإدارات والأئمة لمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، حيث أكد أن المركز وفر الشتلات والسماد العضوي لها، مشيرًا إلى إسناد الأمر إلى مشرفين من المركز للإشراف والتنفيذ، على أن تكون البداية من مسجد سيدي العوام.

وبدأ متخصصون من مركز التنمية المستدامة بمطروح، اليوم، بزراعة 30 شجرة بمساجد العوام والشبان المسلمين والمسجد الكبير بالسنوسية.