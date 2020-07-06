وزير ماليزي: المناقشات حول إعادة فتح حدود البلاد لا تزال جارية

قال وزير الشؤون الأمنية الماليزي إسماعيل صبري بن يعقوب، إن المناقشات بين بلاده والدول التي تم تصنيفها ضمن "المنطقة الخضراء"، لا تزال مستمرة، لذلك لا تزال حدود ماليزيا الدولية مغلقة أمام السياح والعمال الأجانب.

وأوضح "ابن يعقوب" أن ماليزيا، تهتم خلال تلك المناقشات، بالحصول على الإذن المتبادل للسماح للماليزيين بدخول الدول المعنية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" اليوم الاثنين.

وتابع: "نريد الحصول على الإذن المتبادل، أي أن نفتح حدود بلادنا فعليهم أن يفتحوا حدود بلادهم، وإن كانوا لا يزالون يشدّدون شروط الدخول على الماليزيين، فلن نسمح لهم أيضًا بدخول بلادنا".

وأضاف: "وزارة الخارجية بصدد النقاش حول هذا الموضوع إلا أنه يتوقف على إرشادات وزارة الصحة".