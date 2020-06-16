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محمود مسلم

ماليزيا تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا و333 حالة شفاء

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أ ش أ
07:02 م | الثلاثاء 16 يونيو 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

سجلت ماليزيا اليوم الثلاثاء 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 8505 حالات.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما)، إن هناك حالة قد أصيبت بالعدوى من خارج البلاد بينما أصيبت باقي الحالات الأخرى محليًا.

وأضاف أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 7733 حالة ما يعادل نحو %90.92 من إجمالي حالات الإصابة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 121 حالة.

وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات يشمل أيضاً 651 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات العزل، بينهم 4 مصابين بالفيروس في العناية المركزة.