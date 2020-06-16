ماليزيا تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا و333 حالة شفاء

سجلت ماليزيا اليوم الثلاثاء 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 8505 حالات.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما)، إن هناك حالة قد أصيبت بالعدوى من خارج البلاد بينما أصيبت باقي الحالات الأخرى محليًا.

وأضاف أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 7733 حالة ما يعادل نحو %90.92 من إجمالي حالات الإصابة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 121 حالة.

وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات يشمل أيضاً 651 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات العزل، بينهم 4 مصابين بالفيروس في العناية المركزة.