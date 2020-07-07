حظك اليوم الثلاثاء 7-7-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العقرب أنّ لديه حساسية مُفرطة تجاه المواقف، وتنجرح مشاعرهم بسهولة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي قد يصيبك بالتوتر، ومع ذلك تستطيع أن تحصل على مساندة الجميع إذا تجنبت استفزاز الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك يجعلك تميل للغضب وينصحك الفلك بالتحكم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.