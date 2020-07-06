4 حالات غش و20 إخلال بالنظام في امتحان التوحيد بالأزهر.. اليوم

أكد الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الامتحانات بالأزهر، أنه في إطار المتابعة اليومية عبر لجان المتابعة المنتشرة في ربوع مصر، لامتحانات الثانوية الأزهرية، يمكن القول أن اليوم الامتحاني سادت به حالة من الاستقرار والالتزام.

وأضاف خلال، المؤتمر الصحفي اليومي للأزهر، "أدى طلاب القسم الأدبي وعددهم 85 ألف طالب وطالبة وقد مر دون رصد لأي شكاوى حول صعوبة الامتحان أو خروجه من المنهج، وأن السلبيات التي حدثت اليوم، أنه جري ضبط حالة غش واحدة بالتليفون و3 حالات غش ورقي و20 حالة إخلال بالنظام العام خلال الامتحان ما بين تمزيق وشطب على اوراق الإجابة، و4 حالات إغماء خلال اللجنة وتم التعامل معها من خلال أطباء اللجان، وتم قبول عذر عضوين من الملاحظين لأسباب أوضحوها".

وأوضح، لقد تم الإبلاغ عن تعطل 4 اجهزة للكشف عن المعادن، وهي المسئولة عن اكتشاف وسائل الغش وقد تم تغييرهم على وجه السرعة.