برلمانية مشيدة بأمين "النواب": لا يتأخر عن دعم الأعضاء

أشادت الدكتورة جهاد إبراهيم، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التى يبذلها المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، لتذليل كافة الصعاب التى تواجه أعضاء المجلس التشريعى.

وقالت النائبة خلال كلمتها، في الجلسة العامة بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس: "أتوجه بالشكر للمستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، الذى أشبه بالملاك فى كل تعاملته مع النواب"، لافتة إلى أن الأمين العام دائما مكتبه مفتوح أمام الجميع.

وتابعت: كل الشكر لرئيس البرلمان، الدكتور علي عبدالعال وأعضاء المجلس ، لمساندتهم لي خلال مناقشته رسالة الدكتوراه، التى حصلت عليها مؤخرا من جامعة عين شمس.

وأضافت أنها حصلت على دعم كبير من أعضاء البرلمان، حيث حرص عدد كبير منهم على الحضور والوقوف إلى جانبها خلال مناقشة الرسالة، مشيدة بحرص وكيل مجلس النواب السيد الشريف على دعمه لها من أمريكا.

كانت النائبة النائبة جهاد إبراهيم، عضو مجلس النواب، حصلت على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع ، وذلك بحضور عدد من رموز مجلس النواب.

وقالت إبراهيم: كنت فخورة بحضور كل من وكيلي مجلس النواب، النائب سيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، ونقيب الإشراف، والنائب سليمان وهدان، وكيل ثاني مجلس النواب، والنائب عمرو صدقي.