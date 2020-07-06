البرلمان يوافق على تعديلات"الملكية الفكرية" وتخفيض الرسوم إلى 100 جنيه

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر، بالقانون رقم 82 لسنة 2002، فى مجموع مواده، وأرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.

ونص التعديل على السماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية، الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، على أن يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره 100 جنيه، بدلاً من الرسم المقرر حالياً وهو 1000 جنيه للقيد الواحد.

وتضمن التعديل إعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم، إلا أن البرلمان قرر إعفاء الطلاب أيضا، من تلك الرسوم بدلا من فرض رسم قيمته 100 جنيه.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار دعم الدولة للمبدعين الصغار، والتزامها برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفتح المجال لهم لقيد تصرفاتهم في مجالات الإبداع.

واستبدل مشروع القانون نص المادة (185) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية نصا جديدا يتضمن إنه فى حالة قيام من هم دون سن الواحد وعشرين عاما، بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره مائة جنيه، وفقا لما ورد بمشروع الحكومة، إلا أن لجنة التعليم كانت قد قررت إعفاء من هم دون سن الواحد وعشرين عاماً من الرسوم.

كما تضمن التعديل، إضافة فقرة للمادة تقضى بإعفاء المخاطبين بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 من الرسم المنصوص عليه فى هذه المادة، وفى جميع الأحوال، لا يعتبر التصرف نافذا فى حق الغير إلا بعد إتمام القيد.