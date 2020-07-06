دبلوماسي: توحيد أرقام العجز بلبنان يتيح مفاوضات معمقة مع صندوق النقد

ثمن الدكتور ياسر علوي سفير مصر لدى لبنان، الدور المهم الذي اضطلعت به لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني في غضون الأسابيع الأخيرة، لتبني مقاربة جامعة للنقاش حول أرقام العجز المالي في لبنان، وتحقيق الاختراق المطلوب لتجاوز المرحلة الاستطلاعية وبدء المفاوضات المعمقة مع صندوق النقد الدولي.

وجاء ذلك خلال زيارة علوي، اليوم، لرئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، حيث جرى مناقشة آخر المستجدات الاقتصادية والمالية.

وأضاف الدبلوماسي المصري: "الجهد المميز الذي قامت به لجنة المال والموازنة، بكل أعضائها وبقيادة النائب كنعان، مثّل نموذجا يجب أن يحتذى للجهد الرصين، العابر للاصطفافات السياسية، والذي يعد شرطا ضروريا لتجاوز الأزمة الحالية في لبنان وإنهاء مرحلة المراوحة".

وكانت لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني أعدت تقريرا تضمن مجموعة من التوصيات في شأن خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة وتستند عليها كقاعدة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج مساعدات مالية، حيث أشارت اللجنة إلى أهمية حماية أموال المودعين في القطاع المصرفي، والتوافق الجماعي على استراتيجية واحدة للتفاوض مع الصندوق بأرقام مالية صحيحة وموحدة، لاسيما في ما يتعلق باحتساب الخسائر المالية، باعتبار أن الصندوق يعد ممرا إلزاميا للبنان للعودة إلى المجتمع الدولي من جديد وجلب تمويلات واستثمارات أجنبية.