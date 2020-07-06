رئيس مدينة سفاجا: ربط قرية النصر بالشبكة الموحدة للكهرباء

أجرت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم، جولة تفقدية لقرية النصر بالكيلو 85، لتفقد مسار الخط المقرر تنفيذه بالقرية، يرافقها المهندس حسني منصور، رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، والمهندس أحمد شحاتة، رئيس قطاع البحر الأحمر لشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

أوضحت "رئيس المدينة"، أن الزيارة هدفها معاينة مسار خط الكهرباء المخطط تنفيذه من محطة محولات الكيلو 81 إلى قرية النصر، حيث تفقدت "المغربي" ومرافقوها القرية والطرق المؤدية.

أكدت رئيس مدينة سفاجا، أنه تم الانتهاء من تحديد مسار خط كهرباء ربط قرية النصر بالشبكة الموحدة، وأن المشروع مدرج ضمن مشروعات القرى الأكثر أحتياجا، التى تتبناها وزارة التنمية المحلية، تحت إشراف الجهاز المركزى التعمير.

وأشارت "رئيس المدينة"، أن البدء في ربط قرية النصر بالكيلو 85 طريق سفاجا -قنا بالبحر الأحمر بالشبكة الموحدة يُعد خطوة في غاية الأهمية حتى تنعم القرية، بمصدر دائم للكهرباء.

وشددت على الانتهاء من كل الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، وبدء العمل في أولى الخطوات التنفيذية، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وقال المهندس حسني منصور، إنه تم البدء في خطوات التنفيذ بالفعل، فقد قامت شركة الكهرباء بتوريد الكابلات والأسلاك ولوحات توزيع الكهرباء المطلوبة على الفور، ما سوف يساهم في تحسين أوضاع القرية والتخلص من المولدات وكثرة أعطالها، الأمر الذي سوف يجذب المزيد من العمران للقرية.