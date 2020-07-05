المالية: نجد صعوبة في تحقيق متحصلات ضريبية لبعض الهيئات

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن صعوبة تحقيق بعض المتحصلات الضريبية نظرا للوضع الاقتصادي الذي تعانيه مؤسساتها، وبينها هيئة السكك الحديدية وشركات قطاع الأعمال العام والمؤسسات الصحفية.

وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع القانون للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، لمنح حوافز للمواطنين والجهات الحكومية لسداد الديون الضريبية، مقابل الإعفاء من فوائد التأخير في حالة السداد الفوري: "هناك صعوبة في تحصيل 35 مليار جنية كمتأخرات بشأن بعض المؤسسات، وبينها ما سبق ذكره".

وأوضح أنّه عقب أدائه اليمين الدستوري، جرى تكليفه من قبل القيادة السياسية بمراجعة 90 ألف ملف ضريبي، وهو ما عملت وزارة المالية عليه بالفعل.