عاجل.. "الري": تواصل المحادثات الخاصة بسد النهضة لليوم الرابع

تواصلت لليوم الرابع على التوالى المحادثات الخاصة بسد النهضة الاثيوبي برعاية الاتحاد الافريقى و بحضور الوزراء من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين والتى تهدف الى التباحث حول ملء وتشغيل سد النهضة.

استهل الوزراء الإجتماع اليوم 6 يوليو بالإشارة الى المناقشات التى تمت أمس على المستوى الثنائي بين الدول والمراقبين والتى قامت فيها كل دولة بعرض وجهة نظرها فى كل من الشقين الفنى والقانونى.

ثم تلى ذلك عرض نقاط الخلاف من وجهة نظر كل دولة مع تقديم بعض البدائل والصياغات للوصول الى تفاهمات بشانها الا أن الخلافات ما زالت جوهرية فى كلا المسارين.

تم التوافق بين الدول الثلاث على أن يتم غداً الثلاثاء عقد إجتماعين على التوازى للفرق الفنية والقانونية، ثم يلى ذلك مرة أخرى عقد الإجتماعات الثنائية بين كل دولة على حده مع المراقبين.