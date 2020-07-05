الري: أمان سد النهضة نقطة جوهرية في مفاوضاتنا مع إثيوبيا والسودان

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن نقطة أمان سد النهضة نقطة جوهرية في مفاوضاتنا مع إثيوبيا والسودان، وهناك مازالت هناك تخوفات حول تأثير أمان السد، موضحا أن أكثر المتأثرين بعدم أمان السد هو السودان.

وأضاف "السباعي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب وضع كل نقطة في الاعتبار، متابعا: "لم نتفق مع إثيوبيا سوى بنسبة 10% فيما يتعلق بملف سد النهضة".

وأشار إلى أنه يوجد مازال نقاط قانونية عالقة على سبيل المثال آلية فض المنازعات، على الرغم من أن معظم النقاط القانونية وافق عليها الجانب الإثيوبي في اجتماعات واشنطن، "إحنا وقعنا على اتفاقية كاملة"، كما أن من بين النقاط العالقة الصيغة الإلزامية بالوثيقة وحكم الوثيقة، لافتا إلى أنه بمجرد التوقيع على اتفاقية سد النهضة لابد أنها تكون سارية.