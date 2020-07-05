وزير الري: من الصعب القول إننا توصلنا لحل في أزمة سد النهضة

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه من المبكر أن نقول بوجود نتائج إيجابية للمفاوضات التى تجريها مصر مع الجانب الإثيوبى، بشأن سد النهضة.

وتابع: "صعب إننا الآن نقول وصلنا لشيء، أو حل، ومازلنا نستكمل المفاوضات حتى يوم 11 يوليو".

وأضاف "عبد العاطى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "نتفاوض لآخر لحظة، وسنقف على نتائج المفاوضات فى نهاية الأمر.. نريد الوصول إلى اتفاق على الملء والتشغيل".

ولفت وزير الري، إلى أن مصر تعد أكثر بلد جافة على مستوى العالم، وتعتمد على نهر النيل بنسبة 97%، وتابع:"اعتمادنا على نهر النيل اعتماد كامل، كون 95% من الأراضى المصرية صحراء".

وأشار الوزير، إلى أن مصر توصلت إلى اتفاق شبه نهائي مع الجانب الإثيوبى، في واشنطن، وتابع: "توصلنا إلى اتفاق في واشنطن، ووقعنا بالأحرف الأولى، ولكن إثيوبيا قالت سنطرح الأمر للنقاش المجتمعي، وفى نهاية الأمر رفضوا الاتفاق".