تطوير "الأسلحة والذخائر".. حلم مصري تحقق في عهد "العصار"

ركز الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي وافقته المنية اليوم، على دفع العمل في مجال الصناعات والمنتجات الحربية للوزارة، حيث إنه كان يقول إن إمكانيات الوزارة مسخرة تماماً لدعم القطاع المدني في الدولة إلا أن هدف الوزارة الأساسي يتركز في تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة.

ورفع "العصار"، شعار الالتزام في التوقيتات والعمل والإنتاج بأعلى معايير الجودة، حيث لم تتأخر طلبية أسلحة أو ذخيرة للقوات المسلحة أو الشرطة المدنية منذ توليه المسئولية عام 2015، كما أنه عمل على استكمال تعاقدات سابقة لم يكن قد تم تسليمها بعد.

وبلغت عدد المشروعات التي عمل "العصار" على تنفيذها للارتقاء بـ"الصناعات الحربية"، 68 مشروعا استثماريا جديدا لإعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج الحربي، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أكد أهمية الارتقاء بالصناعات الحربية المصرية.

وعمل "العصار"، أيضاً، على خطة لتطوير إنتاج الذخائر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقوات المسلحة لتلبية احتياجات القوات المسلحة.

وأولى التعاون مع الجهات البحثية بالقوات المسلحة لتطوير وإنتاج أنظمة جديدة من الأسلحة والذخائر والمعدات والعربات المدرعة أولوية كبرى، وكان لها أكثر من إنتاج مبهر، مثل المدرعة "سينا 200"، التي عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع افتتاح مصنع 300 الحربي مؤخراً.

وكان من أهم الإنجازات المتحققة خلال هذه الفترة فيما يتعلق بمحور دفع العمل في مجال المنتجات الحربية اشتراك وزارة الإنتاج الحربي مع القوات المسلحة المصرية في عهد العصار في الإعداد لمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2018 والذي شارك فيه نحو 10 آلاف زائر من أكثر من 40 دولة و350 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية علي التطور مما كان له الأثر في الاطلاع على أحدث التكنولوجيات العالمية وتبادل الخبرات مع الشركات المتخصصة، ويتم حاليا الإعداد لمعرض EDEX 2020.