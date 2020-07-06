كهرباء واتصالات ومشروعات استثمارية.. 5 سنوات من إنجازات "العصار"

مسيرة طويلة قضاها الفريق محمد العصار، الذي رحل عن عالمنا اليوم، في خدمة الوطن، سواء كأحد قيادات القوات المسلحة المصرية أو وزير للإنتاج الحربي لمدة 5 سنوات كاملة، بدأت بأدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في وزارة المهندس شريف إسماعيل التي بدأت عملها في 19 سبتمبر عام 2015.

نجاحات كبيرة حققها "العصار"، خلال توليه وزارة الإنتاج الحربي، سواء في قطاعات الاتصالات أو الكهرباء، أو المشروعات الاستثمارية التي ساهمت فيها الوزارة، إلى جانب جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، والتي تستعرضها "الوطن" في السطور التالية.

- تنفيذ 125 مشروعا قوميا وتنمويا بالدولة لصالح وزارات ومحافظات وهيئات الدولة المختلفة، بقيمة إجمالية بلغت 4334.92 مليون جنيه، وجاري استكمال تنفيذ 192 مشروعا.

- تنفيذ 68 مشروعا استثماريا لإعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج الحربي، كما يتم العمل على خطة لتطوير إنتاج الذخائر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقوات المسلحة لتلبية احتياجات القوات المسلحة على مدار ثلاث سنوات، إلى جانب التعاون مع الجهات البحثية بالقوات المسلحة لتطوير وإنتاج أنظمة جديدة من الأسلحة والذخائر والمعدات والعربات المدرعة.

- اشتراك وزارة الإنتاج الحربي مع القوات المسلحة المصرية في الإعداد لمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2018 والذي شارك فيه نحو 10 آلاف زائر من أكثر من 40 دولة و350 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية علي التطور مما كان له الأثر في الاطلاع على أحدث التكنولوجيات العالمية وتبادل الخبرات مع الشركات المتخصصة.

- وفي مجال الكهرباء والطاقة تم تنفيذ عدة مشروعات أهمها إنشاء شبكة كهرباء لمشروع الإسكان الإجتماعي بمدينة النهضة، وتصنيع وتوريد محطات الطاقة الشمسية بقدرات مختلفة لمدينتي (برج العرب ، أسيوط)، وجاري العمل على الانتهاء من أعمال 7 مشروعات على رأسها تنفيذ خط نقل الكهرباء بطول 60 كم بين البستان ووادي النطرون جهد 220 ك.ف، وإقامة محطات طاقة شمسية بأسطح المباني بالعاصمة الإدارية الجديدة بقدرة 17.9 ميجا وات.

- وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم الاشتراك في تنفيذ 7 مشروعات، وتعد أهم المشروعات المنفذة في هذا المجال منظومة تعداد السكان، ومراجعة وتحديث وأرشفة نماذج بيانات البطاقات للأسرة علي مستوي الجمهورية.

- إلى جانب مشاركة “الإنتاج الحربي” في تنفيذ برنامج توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر وتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار الي الغاز الطبيعي بالتعاون مع وزارات وهيئات الدولة المعنية.

- وتتعاون وزارة الإنتاج الحربي مع مختلف الجهات بالدولة في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت الوزارة بإعداد وتنفيذ خطة وطنية لإنتاج مختلف المنتجات التي يحتاجها المواطنين والمؤسسات لمكافحة الفيروس من مُطهرات ومنظفات وكمامات وبوابات تعقيم.

إنشاء خطوط إنتاج وشركات صناعية جديدة

- نجحت وزارة الإنتاج الحربي في إنشاء العديد من خطوط الإنتاج والشركات الصناعية الجديدة التي تساهم في إنتاج وتصنيع العديد من المنتجات المختلفة.

- وأقامت (6) خطوط إنتاج جديدة لإنتاج كل من (الشاحنات الثقيلة “ماز” بالتعاون مع شركة ماز البيلاروسية، بالإضافة إلى البوابات الأمنية الإلكترونية بالتعاون مع شركتي VMI وKNM وكلاء شركة جارت الأمريكية، وكذا إنتاج عدادات الكهرباء الذكية بالتعاون مع شركة هواوي و ZTE الصينية، بالإضافة إلى عدادات المياه مسبوقة الدفع بالتعاون مع شركة أفق لخدمات الطاقة، وعدادات الغاز مسبوقة الدفع بالتعاون مع شركتي نات جاز والسويدي إلكتروميتر).

أيضاً تم تأسيس عدة شركات صناعية جديدة، من بينها (شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية بالتعاون مع شركة الخليج للمصاعد والسلالم السعودية – شركة أبوزعبل لخدمات التخريم بالتعاون مع الشركة العربية للصناعة والتعدين وهندسة الصخور العُمانية .