وزيرة الصناعة تنعى العصار: الكلمات تعجز أن تفيه قدره

نعت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مشيرة إلى أنها تعاونت معه منذ أن كانت تعمل في جهاز تنمية المشروعات وتتولى ملف تنمية المشروعات.

وأضافت جامع خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "كان في الكثير من التعاون مع الفريق، وكان يولي دعمًا كبيرًا لنا كأشخاص وللملف، حيث كان هذا الملف من الملفات الهامة لتوفير فرص العمل".

وتابعت: "ربنا يرحمه ويحسن خاتمتنا، والكلمات تعجز على أن تفي سيادة الفريق قدره، فهو رجل فريد وأتمنى من الله أن يقدرنا على استكمال ما بدأناه معًا".