مستشار الرئيس للصحة: كورونا تحت السيطرة بفضل تكاتف الشعب المصري

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه بالرغم من انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلا أنه مازالت هناك حالات شديدة ودخول للمستشفيات ونسب وفيات، مؤكدا أنه بتكاتف وتكامل الشعب المصري كله الموقف حاليا تحت السيطرة.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن مصر تواجه مشكلة مثل كل دول العالم، ولكن المنظومة متكاملة ونستطيع احتواء الحالات البسيطة والمتوسطة ونجد أماكن بالمستشفيات للحالات الشديدة، كما أن الأدوية ووسائل الوقاية متاحة، والخدمات تقدم للحالات الأخرى غير المصابة بكورونا بشكل جيد.

وأشار إلى أن كلمة تحت السيطرة تؤول إلى التعامل مع المشكلة والفيروس، لكن على نفس التوازي يجب الاستمرارية وبشدة في الحرص والاحتراز وتطبيق تعليمات الوقاية وارتداء الكمامات، مازلنا لحاجة شديدة إليها.