مصطفى الفقي ناعيا العصار: كان شخصية نظيفة وذكية

نعى الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، فذكر أنه يعلم أن الموت له موعد ولكل أجل كتاب، ولكن الصدمة اليوم كبيرة لخسارة شخص في قامة الفريق العصار وهو صديق طفولة وكان طالبًا مجتهدًا وشخصية نظيفة ووطنية وكتومة ومتحفظاً، "كان لسانه عفاً، وذكيا ويحمل في شخصيته كافة الصفات الطيبة".

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الراحل عندما التحق بالكلية العسكرية كان حدثًا مهمًا في دمنهور وقتها، حيث الفقي التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بينما التحق هو بالكلية الفنية العسكرية وكانت الكليتان ضمن الكليات الجديدة التي تم تدشينها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وتابع: "الراحل واصل شق طريقه وتفوق وحصل على الماجستير ثم الدكتوراه وكان محبوباً من قبل كل من يعرفه وكان محل ثقة لمشيرين طنطاوي والسيسي، الفريق العصار أبلى بلاء حسناً في أعقاب الفترة التي تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 حيث كان قريباً من الجميع ومستمعاً لكافة التيارات والاتجاهات السياسية وكان يملك الرغبة الحقيقية في إحداث إصلاح سياسي حقيقي".