"الري" عن مفاوضات السد: أثيوبيا متمسكة بوجهة نظرها.. وموقفها غير مرن

كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن النقاط الخلافية في مفاوضات سد النهضة الأثيوبي مازالت كما هي دون تحقيق تقدم، سواء فيما يخص النقاط الفنية أو القانونية.

وذكر أن النقاط الفنية مصيرية ووجودية بالنسبة للجانب المصري، وتتعلق بآليات التشغيل والملء في فترات الجفاف، مشيرًا إلى أن النقاط القانونية لا تقل أهمية عن الفنية فيما يخص آليات فض النزاع وتبادل المعلومات.

وأوضح "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن الجانب الإثيوبي مازال يتسم في موقفه وتعامله بالتشدد والتصلب، ولا يوجد تقارب حتى الآن على الصعيدين، حيث ما زالت أديس أبابا تتمسك بوجهة نظرها، مؤكدًا أن الاتحاد الإفريقي ألزم الأطراف المتفاوضة بعدم التحرك الأحادي، وعدم ملء السد حتى نهاية المفاوضات، لكن في نهاية الأسبوع سنرى كيف تسير الأمور ولكل حدث حديث.

وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن المفاوضات الأخيرة أفرزت نقاطًا إيجابية كثيرة، لأن القضية أصبحت ذات طابع دولي، وكافة الأطراف مطلعة على تفاصيلها، والجميع يعرف الآن من هو المتشدد في رأيه أو المتصلب.

وانتقد "السباعي" التصريحات الأثيوبية التي تنطلق حتى الساعات الأخيرة حول استئثار مصر بالنصيب الأكبر من مياه النيل، وهو كلام غير منطقي وغير واقعي، وحصة مصر لا تتجاوز 55 مليار متر مكعب.