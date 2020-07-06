الإبراشي: الفريق العصار لعب دورا كبيرا في الحياة السياسية المصرية

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الفريق محمد العصار، الذي وافته المنية مساء اليوم، لعب دوراً كبيراً في الحياة السياسية المصرية، عندما كان المجلس العسكري يدير شؤون البلاد، وتابع: "هو الذى كان يدير النقاش مع كافة الطوائف السياسية فى ذلك الوقت ولعب دور كبير بشخصيته المتواضعة".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه لن يختلف اثنين على شخصيته المتواضعة وأدبه الجم، مردفًا: "سيظل اسم الفريق محمد العصار باقياً وخالداً بالمهمات التي أداها".

وأكد أنه شارك في جلسات عقدها الفريق محمد العصار عقب 25 يناير، والمجلس العسكري كان لديه مهمة ثقيلة وهو إحداث حالة من التوافق بين مختلف القوى السياسية وقتها: "اللواء العصار وقتها لعب دورا كبيرا في عملية التوافق كونه كان على مسافة واحدة من الجميع".