توريد 131 ألف و288 طن قمح لشون وصوامع الغربية

أعلنت محافظة الغربية، توريد 131 ألف و288 طن و265 كيلو قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة، حتى مساء اليوم الاثنين، منذ بدء موسم التوريد منتصف إبريل الماضي.

وأفاد المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، في بيان، بأن وارد اليوم، بلغ 415 طن و402 كيلو، تم توريد 35 طن و811 كيلو للمطاحن، و244 طن و100 كيلو للشركة المصرية، و135 طن و491 كيلو للبنك فى ضوء الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح، لهذا الموسم بالكامل تبلغ 130 ألف و703 فدان بعد التدقيق.