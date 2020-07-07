ضبط 2 طن أسماك ولحوم فاسدة و1080 قضية تموينية في "24 ساعة"

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها بمديريات الأمن حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت عن ضبط (1080) قضية متنوعة «خلال 24 ساعة»، أبرزها القبض على المدير المسئول عن ثلاجة «بدون ترخيص»، لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة لحيازته (2.250 طن أسماك - مفروم لحوم - كبدة - سجق) مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغيُّر فى خواصها الطبيعية، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تمهيداً لطرحها للبيع.

كما تم ضبط صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لحيازته (2.435 طن خضراوات - ولانشون و580 قطعة برجر) معبّأة داخل عبوات، دون مستندات، مُدخلاً الغش والتدليس على المستهلكين، تمهيداً لطرحها للبيع، وتم ضبط مدير محل «بدون ترخيص» لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، لحجبه (1181 كمامة طبية) بقصد رفع أسعارها.

كما تمكنت الشرطة من القبض على مالك مصنع «بدون ترخيص»، لإنتاج مواسير المياه بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية، لحيازته (10 أطنان «كسر بلاستيك») تضم عدد (1200) قطعة مواسير بلاستيك غير مطابقة للمواصفات «منتج نهائى»، تمهيداً لطرحها للبيع، وضبطت الحملة صاحب مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول، بالقاهرة لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف وهمية، وبصفة يومية، وتصرّفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء، وتحصّله على مبلغ (5779625) جنيهاً، والاستيلاء عليها دون وجه حق، طبقاً لتقرير اللجنة الفنية.